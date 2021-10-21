"В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. В отелях она составит более 75 процентов, в санаториях — порядка 90 процентов", — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём официальном телеграм-аккаунте в четверг.

Он отметил, что, по расчетам специалистов, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тыс. человек. "Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тыс. человек. Еще 20 тыс. приедет железнодорожным транспортом", — написал градоначальник.

По его словам, загрузка на предстоящий период сопоставима с показателями активного летнего сезона. "Рекордно высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон", — добавил Копайгородский.

За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии в составе сотрудников Роспотребнадзора, администрации и полиции.

Ранее сообщалось, что в четверг на заседании краевого штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева были приняты решения по внесению изменений в региональное постановление "О введении режима повышенной готовности".

Нерабочими в Краснодарском крае будут дни с 30 октября по 7 ноября. На этот период вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи, как и в других курортных городах региона, будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета портала госуслуг. Также в эти дни отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия, а с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг.