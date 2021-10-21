Выполнение рейса запланировано с 19 декабря еженедельно по воскресеньям.

В настоящее время прямых рейсов из Петербурга в Карловы Вары нет, только с пересадкой в Москве.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737, -777, A330 и A321 и других, маршрутная сеть превышает 200 направлений.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".