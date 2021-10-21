"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан в регионе планируется введение дополнительных нерабочих дней, помимо тех, которые установлены указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября", — говорится в информации.

При этом не уточняется, о каких именно днях идет речь.

Отмечается, что для введения дополнительных нерабочих дней готовится соответствующее постановление, в том числе на основе предложений от общественных организаций.

"Документ, в котором определят сроки действия режима нерабочих дней в Самарской области и функционирование организаций и предприятий в это время, будет подготовлен и опубликован до конца текущей недели", — отмечается в сообщении.