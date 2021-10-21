После того, как оперштаб правительства объявил об отмене ограничений на чартерные рейсы в Египет, туроператоры начали формировать чартерные программы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с вылетом из Москвы и регионов.

«Чартерные программы Coral Travel в Египет будут выполняться из 27 городов России и базируются на рейсах двух авиакомпаний. Это Royal Flight и RedWings. Из Москвы, помимо рейсов Royal Flight, продолжат выполняться программы на Air Cairo и планируются блоки мест на S7. С 9 ноября из Москвы вылеты на курорты Египта будут осуществляться несколько раз в неделю по несколько рейсов в день. Почти из всех региональных городов вылета периодичность рейсов в Египет – два раза в неделю», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что все зимние чартерные программы из Москвы и регионов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы с ноября по май 2022 года, но список городов в перспективе будет расширяться.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что сейчас чартерная программа на курорты Красного моря находится на согласовании и о ней будет объявлено в ближайшее время. Аналогичную информацию предоставили в TUI Россия.

На курортах Красного моря Coral Travel предлагает порядка 400 отелей, 7 из которых – на эксклюзивных условиях. Цены недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинаются от 80 762 р. на двоих, в Шарм-эль-Шейх – от 63,3 тыс. рублей на двоих. На ближайшие даты тур в Шарм-эль-Шейх можно забронировать от 35 тыс. рублей на человека при двухместном размещении, в Хургаду – от 40 тыс. рублей.

Россия с 9 ноября отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургады и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что отмена запрета на чартерные программы позволит туроператорам снизить цены на турпакеты в Египет.