По словам сотрудника пресс-службы, "Кошка на чемоданах" была передана в дар вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Предполагалось, что это будет фото-зона для пассажиров.

Установка "кошки" вызвала недовольство в соцсетях. Жителей возмущало, в частности, наличие "женской груди" у животного. "Учитывая мнение жителей города, было принято решение о демонтаже. Скульптура простояла всего несколько дней", — отметил собеседник агентства. О дальнейшей судьбе скульптуры у ЮУЖД пока информации нет.