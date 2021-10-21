В ходе своей поездки в Калининград Мишустин посетил Балтийский федеральный университет. Студенты университета спросили у премьера, будет ли развиваться набравшая популярность программа студенческого туризма, которая позволяла студентам быть гидами, развивать туристические маршруты.

Глава правительства рассказал, что в прошлом году в этой программе участвовали 20 вузов, самыми популярными направлениями были Калининград и Крым.

"В этом смысле расширение этой программы будет. В следующем году 150 уже университетов присоединятся к такому туризму студенческому, но здесь очень важен момент, связанный с коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация должна быть в этом смысле контролируемой", — сказал Мишустин.

Премьер добавил: "Вы знаете, что по соответствующим показаниям у нас есть ограничения, в том числе по определенным видам деятельности, но, я считаю, что, справляясь с ситуацией, вакцинируясь, это в первую очередь, когда люди вакцинируются, можно будет продолжать организовывать все мероприятия".

Мишустин сообщил, что поручит министру науки и высшего образования Валерию Фалькову не просто продлевать соответствующую программу, но и придать дополнительный импульс этому проекту. "Знаю, как он востребован у ребят", — сказал глава правительства.