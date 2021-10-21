Он отметил, что "конечно это будет непросто, поскольку многие уже приобрели билеты, и теперь тем, кто не прошёл вакцинацию, придётся QR-кодами обзавестись".
"Но другого выхода у нас нет", — подчеркнул Урин.
"В дальнейшем будем ждать распоряжений властей. И со своей стороны делать все возможное, чтобы минимизировать в театре риск заражения инфекцией", — добавил он.
В сентябре Урин предполагал, что Большой театр в будущем может перейти на систему QR-кодов при посещении спектаклей. При этом он отмечал, что пока театру не выгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных по России сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.