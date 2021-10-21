Организация оштрафована на 200 тыс. рублей.

В основу протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) от 9 сентября легли результаты внеплановой выездной проверки АО. Проверяющие установили, что авиакомпания не представила документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции ряда воздушных судов, и сертификаты о прохождении сотрудниками профессиональной подготовки, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказание первой помощи при отравлении дезинфекционными средствами.

Кроме того, из материалов проверки следует, что сотрудники наземной бригады, осуществляющие дезинфекцию самолетов, не проходят профессиональную подготовку и аттестацию, что может привести к некачественному выполнению работ.

АО "Авиакомпания "Россия" вину не признало. Ее представитель просил суд прекратить производство.