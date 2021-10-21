"Ставропольский край традиционно является одним из наиболее популярных направлений для россиян при выборе мест отдыха. Регион входит в число лидеров разных систем бронирования и туристских рейтингов, данная тенденция сохраняется и по состоянию на сегодняшний день. В частности, Ставропольский край лидирует по итогам туристского кешбэка осеннего сезона", — сказал представитель министерства, уточнив, что компенсация предоставляется на поездки с 1 октября по 24 декабря 2021 года.

В настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края забронировано порядка 30 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение с глубиной бронирования в месяц, а общий турпоток с начала года на Ставрополье уже превысил 700 тыс. человек.

Туристы, которые направляются на отдых или лечение в Ставропольский край, могут получить частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок. При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто планирует потратить на отдых от 75 тыс. рублей.

Мероприятия по развитию туризма ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".