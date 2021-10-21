"Мы сегодня выявили несколько проблемных точек. Это подготовка педагогического состава для работы с людьми с ограниченными возможностями, подготовка персонала (это и горничные, и официанты, и даже руководители), чтобы они понимали, с кем они имеют дело. И отдельная история — подготовка медицинского персонала, потому что ограничения каждого человека кроют в себе определенные физиологические аспекты. При совокупности всех этих факторов в лагере может быть выстроена хорошая, качественная и грамотная работа", — сообщил он.

При этом Ванков отметил, что в городах России наметилась положительная тенденция по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

"Доступная среда" как программа, безусловно, развивается. 20 лет назад в стране не было совершенно ничего — ни парковок, ни пандусов, ни возможностей для посещения помещений общего пользования. Элементарно невозможно было попасть в кинотеатр. Сейчас все очень изменилось. Понятное дело, не всегда это в том состоянии, как хотелось бы. Не везде это реализовано правильно. Но потихонечку все становится лучше. И то, что на нынешнем форуме есть дискуссия об этом — тоже не может не радовать", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В нем принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров — "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".