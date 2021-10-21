Эксперты корпорации посетили территорию "Романцевские горы", Тульский винокуренный завод в Кимовском районе и Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

"Осмотр территорий положил начало работе над концепцией мастер-плана Куликовского кластера, развитие которого стало возможным благодаря соглашению, подписанному 13 сентября между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Тульской области. Представители корпорации осмотрели инфраструктуру, оценили перспективы развития и определили следующие шаги для подготовки концепции мастер-плана территории кластера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мастер-планирование станет важным мероприятием в рамках подготовки территории к масштабному празднованию 650-летия исторической Куликовской битвы, которое пройдет в регионе в 2030 году.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина мы создаем новые современные места отдыха, выстраиваем качественную логистику и совершенствуем туристическую инфраструктуру. И здесь большое значение имеет участие корпорации "Туризм.РФ", — приводятся в сообщении слова председателя облкомитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной.

"Применяя инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", мы сможем обеспечить рост турпотока и сделать регион более привлекательным для инвесторов, — отметила она.

Как сообщалось, 13 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона. В приоритете — развитие инфраструктуры Окского и Куликовского туристических кластеров.

В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. Создан оргкомитет, его сопредседателями стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и губернатор Дюмин.

На первом заседании оргкомитета 2 сентября была представлена предварительная программа подготовки и празднования 650-летия Куликовской битвы, куда вошли более 50 мероприятий. Среди них — создание культурно-туристического кластера.

Предполагается создание ряда новых музеев, в том числе под открытым небом, строительство межрегионального центра фондохранилища, молодежного и архивного центра. Также предусмотрено строительство и реконструкция дорог, очистка рек, прежде всего Дона, реконструкция инженерных сетей, благоустройство территорий.

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.