"Во время оперштаба приняли решение: не вводить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что для недопущения увеличения заболеваемости в эти дни в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода.

Помимо этого, с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия также возможен только при наличии QR-кода.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.