Superjet 100 поставлены на рейсы в Бургас, Вену, Дюссельдорф, Минск, Париж, Прагу и Рим.

Авиакомпания планирует расширять список европейских направлений для эксплуатации Superjet 100.

Первые Superjet 100 начали поступать в парк "России" в январе 2021 года. Согласно утвержденным планам развития авиакомпании, к концу 2021 года флот перевозчика будет насчитывать 66 этих отечественных лайнеров, к концу 2022 года их количество достигнет 87.

"Россия" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.