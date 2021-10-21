"Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости", — написал Собянин в своем блоге в четверг.

Он добавил, что рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.

Мэр уточнил, что также не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах.

Продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом не будут ограничивать.

Кроме того, будет приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы. Исключением станут срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния.

При этом государственные услуги в электронном виде продолжат оказывать.

В четверг Собянин подписал указ об объявлении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.