Он добавил, что рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.
Мэр уточнил, что также не будет ограничена работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах.
Продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом не будут ограничивать.
Кроме того, будет приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы. Исключением станут срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния.
При этом государственные услуги в электронном виде продолжат оказывать.
В четверг Собянин подписал указ об объявлении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.