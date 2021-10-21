Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до улучшения эпидемиологической ситуации с 8 ноября может быть приостановлена работа социальных карт для граждан в возрасте старше 60 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

Кроме того, устанавливается возможность возобновления использования социальных карт, при условии, что в автоматизированной системе имеются сведения о получении гражданином первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции, либо о том, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Также, согласно указу, с 8 ноября посещение гражданами концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек допускается при условии соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями требований по использованию QR-кодов. Посещение театров и музеев также возможно по QR-кодам, а также при условии одновременного присутствия не более 70% посетителей от общей вместимости.

Работодателям рекомендовано самостоятельно принять решение о работе предприятий, а также проверять у работников QR-коды.