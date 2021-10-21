"Мы пришли к соглашению с авиакомпанией Red Wings, которая будет базировать самолеты в омском аэропорту. Благодаря этому вырастет частота полетов и количество региональных маршрутов", — сказал Бурков.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона, договоренность была достигнута еще летом, в настоящее время ведется оформление соответствующих бумаг.

Губернатор в послании отметил, что благодаря субсидированию межрегиональных авиаперевозок в этом году пассажиропоток омского аэропорта составит 1,4 млн человек, что соответствует уровню "доковидного" 2019 года. В 2022 году, по его словам, необходимо увеличить объем субсидирования авиаперевозок в 3 раза.

Губернатор сообщил также, что в следующем году с учетом увеличения субсидируемых направлений и открытия коммерческих рейсов в Центральную Азию пассажиропоток аэропорта Омска может составить 1,8 млн человек.