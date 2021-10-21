«17 октября поздно вечером во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 г.р.

В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море», — рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, совместно с турецкими властями и представителями страховой компании они занимаются вопросами репатриации тела погибшего. «Родным туриста оказывается необходимая консульская помощь», — заключили дипломаты.