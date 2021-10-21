"Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.", — написал Собянин в своем блоге в четверг.

В период нерабочих дней в Москве введут ряд ограничений. Так, будет приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе. Исключением станут учреждения, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, которые отражены в указе президента РФ.

Приостанавливается работа предприятий и организаций сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Исключение — аптеки и продуктовые магазины. Рестораны и кафе смогут работать навынос.

В детских садах и школах объявлены каникулы.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.