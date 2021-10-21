"При регистрации на рейс в аэропорту Платов 29-летняя гражданка предъявила сотрудникам авиакомпании сертификат ПЦР-теста на Covid-19, который вызвал сомнение в подлинности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке медицинского документа полицейские установили, что сертификат отсутствует в общей базе тестируемых, а его владелица не проходила лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).