"В настоящее время заканчивается монтаж семи распределительных трансформаторных подстанций общей мощностью более 8 тыс. кВА. Также идет геодезическая разметка участков прокладки кабельных линий. Эксплуатация энергетического комплекса, предназначенного для резидентов-инвесторов, начнется уже весной следующего года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства "Интерфаксу" уточнили, что запуск подстанций ориентировочно намечен на март.

Согласно пресс-релизу, ввод новых подстанций даст импульс к развитию туристического кластера в Байкальске, так как резерв мощности для новых потребителей будет обеспечен на ближайшие 15-20 лет.

Как сообщил генеральный директор ОЭЗ "Ворота Байкала" Вячеслав Баянов, в Байкальске установили подстанции последнего поколения. Они оказывают минимальное электромагнитное и шумовое воздействие на окружающую среду, позволяют эффективно управлять нагрузкой в автоматизированном режиме и контролируются удаленно.

Между собой подстанции будут соединены подземными кабелями-линиями электропередачи с изоляцией из полиэтилена. Это проектное решение позволит сохранить природный ландшафт территории и обеспечить долговечность эксплуатации. Кроме того, подземные линии электропередачи обладают большей пропускной способностью электроэнергии и гораздо надежнее воздушных, так как защищены от ветра, наледи, грозовых перенапряжений.

На строительство I этапа внутриплощадочных сетей электроснабжения в ОЭЗ федеральный и региональный бюджет выделили 363 млн рублей.

Как сообщалось, проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако до сих пор не был реализован. Основной площадкой для развития туризма сейчас считается Байкальск.