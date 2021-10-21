"21 и 22 октября 2021 года пройдет первый международный студенческий туристический конгресс "Туризм будущего — будущее туризма". (Он) станет уникальной платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма", — сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба вице-премьера.

Он отметил, что конгресс пройдет в онлайн-режиме при поддержке Минобрнауки РФ, ожидается, что в мероприятии примут участие больше 10 тысяч человек.

"Этой весной по поручению Владимира Путина мы запустили новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Огромное внимание в нем уделяется повышению доступности путешествий для детей и студентов. Так, благодаря программе студенческого туризма, этим летом, более 600 учащихся разных вузов смогли побывать в разных городах страны и остановиться в кампусах и общежитиях университетов за символическую цену", — отметил Чернышенко.

Он добавил, что данный эксперимент по развитию студенческого туризма будет масштабирован, и предстоящий конгресс "позволит получить обратную связь по организации такого отдыха" студентов.

Кроме того, в ходе конгресса внимание будет уделено подготовке кадров для туристической отрасли.