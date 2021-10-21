Вопрос о введении QR-кодов обсуждался на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе. По оценкам участников заседания штаба, введение QR-кодов будет стимулировать граждан к вакцинации. В настоящее время только порядка 30% жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса. Из-за недостаточного количества вакцинированных в регионе на протяжении нескольких недель отмечается ежедневный прирост числа заболевших. В ковидных госпиталях региона уже развернуто 4,5 тысячи коек, их заполняемость растет.

"В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить", — сказал на заседании оперштаба губернатор края Виктор Томенко.

Решено, что в Алтайском крае QR-коды будут необходимы для посещения объектов с массовым пребыванием людей, например, крупных торговых центров, учреждений культуры и общепита.

По словам замминистра культуры края Алексея Бочарова, за основу при введении QR-кодов для доступа в учреждения культуры будет взят опыт регионов, которые уже используют такую практику.

"Есть понимание, как запустить QR-протокол у нас в Алтайском крае. Схема выглядит просто: каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала "Госуслуги" соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и, вложив его в паспорт, носить с собой. С таким документом можно пойти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение. Никаких существенных ограничений мы здесь не видим", — сказал Бочаров.

В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение этой меры.