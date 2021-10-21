Так, с 21 октября при посещении торговых центров, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий общественного питания при количестве посадочных мест 50 и более, а также гастрономов, супермаркетов, универмагов посетителям нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном коронавирусе. Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о медицинском отводе от вакцинации.

При этом, предъявлять документы необходимо будет не на кассе, а при входе в указанные выше публичные места.