В частности, с 25 октября продажа билетов и междугородняя перевозка на автобусах будет возможна только при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или при наличии справки о перенесенном заболевании.

Кроме того, с 25 октября все предприятия общественного питания будут обслуживать своих посетителей только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Без документов о вакцинации с 25 октября невозможно посещение бань и саун. Исключение только для переболевших в течение последних 6 месяцев.

В служебные командировки организации смогут направлять только привитых сотрудников.

Меры не распространяется на несовершеннолетних жителей региона.

Также с 25 октября в объектах общепита и в ТРЦ приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI — мера призвана сократить длительность нахождения людей, прежде всего молодежи, в этих местах.

Юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны не допускать нахождение граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов).

Также работодателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением зарплаты, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.

Ранее сообщалось, что в регионе с 20 октября расширен список лиц, кому обязательно необходимо сделать прививку. В их число помимо работников сферы услуг, попали и сотрудники промышленных предприятий, АПК и строительной отрасли. Также в перечень включены лица в возрасте старше 60 лет, вахтовики, волонтеры, военнослужащие и призывники.

В июле в Волгоградской области было принято решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работников такси, гостиничного бизнеса, туризма, доставки продуктов, театров и кинотеатров, образования, здравоохранения и соцзащиты, почты, МФЦ, банков и выставочных пространств.

Помимо этого, обязали привиться от коронавируса студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Волгоградской области с 12 октября вернули самоизоляцию для непривитых пенсионеров. Кроме того, с 18 октября волгоградцы без сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесенном заболевании не смогут посещать фитнес-залы, сауны, бани, музеи, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, концертные и выставочные залы.