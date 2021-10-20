"С 30 октября в Мурманской области заселиться в гостиницу можно будет, предъявив QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией", — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, внедрение нового механизма связано, в том числе, и с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в регион.

По состоянию на 15 октября, первым компонентом в регионе вакцинированы 336 тыс. 72 человека, завершили вакцинацию 318 тыс. 666 человек. Коллективный иммунитет составляет 53%.

С начала пандемии в Мурманской области выявлено 76 тыс. 255 случаев коронавирусной инфекции, 2 тыс. 229 человек скончалось.