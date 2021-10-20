"Военная прокуратура Сочинского гарнизона в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства при проведении реконструкции одного из ведомственных санаториев. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2016-2018 годах инженер-инспектор группы строительного контроля отдела капитального строительства в Сочи подписал акты о приемке фактически невыполненных работ в рамках исполнения заключенного государственного контракта. Денежные средства были необоснованно перечислены подрядчику, чем государству причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Надзор за расследованием уголовного дела и принятием мер к возмещению причиненного государству ущерба осуществляется военной прокуратурой гарнизона.