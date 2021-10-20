"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В нем отмечается, что руководители субъектов федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением за работниками зарплат.

Кроме того, правительству и региональным властям поручается предусмотреть "за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года".

Президент также поручил правительству определить в указанные дни режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а руководителям субъектов РФ — режим работы региональных организаций культуры и здравоохранения.

"Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего указа, функционирование этих органов и организаций", — говорится в еще одном пункте указа.