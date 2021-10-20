"Предложенные изменения предполагают исключение из числа плательщиков курортного сбора лиц, имеющих место жительства на территории Ставропольского края. Новый порядок сбора планируется установить с 1 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Утвержденный правительством проект закона передан для рассмотрения в краевой парламент.

По данным пресс-службы, общий объем курортного сбора в крае с начала эксперимента составил почти 834 млн рублей. С 2019 года по настоящее время учреждения санаторно-курортного и гостиничного комплексов на территории проведения эксперимента по уплате курортного сбора посетили почти 55 тыс. жителей Ставропольского края.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.