"Отмен и аннуляций нет, и по нашей оценке, вряд ли будут. Тенденции по дальнейшим продажам противоречивые. С одной стороны, мы видим увеличение количества запросов на Черноморское побережье. Запросов, но пока не продаж. С другой стороны, динамика продаж по всем остальным направлениям пока замедлилась. Нужно время — день, два, чтобы понять, в какую сторону будет крен", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

С экспертом согласен генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Сейчас немного непонятная ситуация. С одной стороны, те, кто хотел поехать на четыре дня, уже купили туры. И что, теперь им прислушиваться к рекомендациям? Получается, надо аннулировать туры, но путешественники не откажутся от путевок, потому что билеты на транспорт, как правило, приобретаются по невозвратным тарифам", — сказал он.

По словам Ромашкина, сейчас туроператоры сохранят объемы забронированных туров, а вот покупка туристами новых явно замедлится.

В свою очередь, Ломидзе отметила, что ограничения, которые вводятся в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в последнее время, снизили продажи туров в два раза по сравнению с началом октября.

В ходе совещания в среду президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы россиян.

Во время совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан страны воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, чтобы не усложнять ситуацию с коронавирусом.