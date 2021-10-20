"У нас традиционно есть пиковые периоды, когда отели забронированы почти на 100% — это, в том числе, и ноябрьские праздники. Получилось, что как раз в период, когда отели уже предварительно забронированы, было объявлено о введении QR-кодов. Это не могло не повлечь реакцию: в отелях произошло до 40% отмен брони для туристических групп", — сказала Сафина.

По словам Сафиной, ситуация в сегменте конференц-услуг еще плачевнее. "Большинство отелей из топ-30 — отели с фондом больше 100 номеров — жили за счет бизнес-сегмента: проведения конференций и банкетов. Этот сегмент упал практически в ноль", — сказал она.

Казанских отельеров также беспокоит неопределенность в отношении новогодних праздников. "Продажи по Новому году надо открывать уже сейчас, но (их нет — ИФ) в связи с неопределенностью: будут QR-коды или не будут", — отметила Сафина.

В период оттока клиентов из-за усиления "антиковидных" мер действенным видом господдержки стало бы снижение Татарстаном налоговой нагрузки на гостиницы, считает она.

С 11 октября Роспотребнадзор ввел в Татарстане дополнительные "антиковидные" ограничения. В том числе QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание, стали обязательны для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий, объектов общественного питания, спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, торговых и торгово-развлекательных центров.