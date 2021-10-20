"Средства из федерального источника, порядка 1 млрд, на все завершение этой работы", — сказала она.

По ее словам, масштабная реконструкция парка стартовала в начале 2020 года, сейчас осталось завершить работы в восточной части Ораниенбаума, где находится Собственная дача. Из-за восстановительных работ музею пришлось закрыть три из четырех входов в Ораниенбаум, единственный вход будет открыт со стороны Картинного дома.

Кальницкая добавила, что уже в декабре завершатся первые реставрационные работы и все четыре входа заработают снова.

По данным пресс-службы, в целом реставрация восточной части парка Ораниенбаума на территории 64 га завершится в 2023 году. Планируется, что в парке восстановят канавную мелиоративную сеть, расчистят пруды, воссоздадут дорожные сети, благоустроят газоны, посадят деревья и кустарники.

В свою очередь заведующий филиалом "Ораниенбаум" ГМЗ Андрей Лузянин сообщил, что на территории Собственной дачи с северной и южной части восстановят два партера, на которых воссоздадут цветники и дорожки, скамейки, а также поставят 17 скульптур XIX века, которые на данный момент хранятся в фондах музея-заповедника "Петергоф". "Все будет воссоздано на период 1854 года", — добавил он.

Парк Ораниенбаум, занимающий площадь в 162 га, состоит из трех исторически сложившихся частей: это участок Собственной дачи, включающей памятники екатерининского времени Китайский дворец, Катальная горка, Китайская кухня, территория вокруг Большого Меншиковского дворца, территория вокруг дворца Петра III — ансамбль "Крепость Петерштадт". Это единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью уцелела в годы Великой Отечественной войны, и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо.