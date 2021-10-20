"С 15 ноября в Петербурге вводят новые ограничения: посещать музеи можно будет только при наличии у вас QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. Мы всецело поддерживаем необходимость делать прививки от COVID-19 — сейчас это единственный способ бороться с вирусом. Чтобы внести свой вклад в вакцинацию, мы решили с 15 по 30 ноября работать для всех посетителей с QR-кодами бесплатно", — говорится в сообщении.

Уточняется, что записаться в музей на вторую половину ноября можно будет с 1 ноября. Как и раньше, посетителям необходимо будет заранее на сайте музея оформить билет на экскурсию, хоть он и будет бесплатным. При входе в музей нужно будет показать QR-код.

Как сообщалось, губернатор Александр Беглов ввел новые антикоронавирусные ограничения в Петербурге. QR-коды вводятся с 1 ноября для посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Запрещается организованным детским и подростковым группам посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 15 ноября QR-код необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях спортивной сферы, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), при размещении в домах отдыха.

QR-код должен свидетельствовать о полном курсе вакцинации либо о перенесенном коронавирусе. Его может заменить справка о медотводе от прививки.