"Минувшим днем мы стали работать в авральном режиме после того, как появилась информация о выходных днях с 30 октября по 7 ноября. Люди буквально ломанулись в Турцию, несмотря на то, что и цены сразу пошли вверх", — сказал Кожахметов.

По его словам, в этой ситуации ажиотажного спроса начало работать "динамическое" ценообразование. Чем меньше в чартерах на Турцию остается свободных мест, тем выше цены. При этом цены на отдых в Анталии и без этого скачка подросли на фоне предстоящих школьных каникул.

Как сообщалось, в Калининградской области ситуация с коронавирусом остается напряженной, хотя она и не входит в число "красных зон". Ежедневно выявляется более 300 заболевших. При этом привито от коронавируса уже более 50% от плана — свыше 340 тыс. человек.