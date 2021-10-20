"Понятно, что в каждом субъекте РФ эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции, исходя из этого, главам регионам предоставлено право устанавливать дополнительные меры, данном случае установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", — заявил Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Или при необходимости и продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября", — добавил глава государства.

Путин отдельно обратился к главам субъектов Федерации, "где заболеваемость особенно высокая, а медицинские организации работают с перегрузками", и предложил провести консультации со специалистами и оценить обстановку.

"Если требуется, принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября, соответствующие полномочия у вас есть", — подчеркнул президент.

Он также сказал, что не против предложения вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованного работодателям, о предоставлении двух выходных для прохождения вакцинации.

"Предоставить пару дней отдыха после вакцинации — целесообразно, ведь может подняться температура. Надо только понять, как это можно сделать. Подчеркиваю — с сохранением заработной платы", — сказал Путин.

Ранее в среду президент РФ поддержал идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты для предотвращения распространения коронавируса. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", — сказал Путин.