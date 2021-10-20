"Мера, которая предлагается... это возобновление программы кредитной поддержки. Это так называемая программа ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года. Сейчас выдачи кредитов прекратились, но сама программа продолжается, поскольку образовалась задолженность", — сказал он.

Предельный объем предоставляемого кредита в рамках возобновленной программы, по словам Белоусова, составит "1 МРОТ на одного занятого умножить на 12 месяцев". "То есть малая компания с численностью до 250 человек может получить кредит примерно до 40 млн рублей, что в общем-то должно хватить на уплату налогов и всех других платежей", — отметил первый замглавы правительства.

Грейс-период по льготному кредиту составит полгода. "После 6 месяцев еще в течение 12 месяцев предприятие будет погашать кредит равными долями по очень льготной процентной ставке, которая, если будет поддержана эта идея, будет установлена в размере 3% годовых", — привел параметры кредита чиновник.

"Соответствующие ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали и в следующем году понадобится порядка 8 млрд рублей для субсидирования — 7-8 (млрд руб.), сейчас цифра уточняется", — сообщил также Белоусов.

"Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, это где-то примерно 1,2 млн человек", — добавил он.