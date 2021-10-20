"Падение трафика в объектах стрит-ритейла будет ощутимое. По оценкам экспертов, данная мера может снизить посещаемость магазинов и ресторанов на 40-50%. Введение QR-кодов безусловно лучше, чем полный локдаун, но для всех сегментов, попадающих под эти ограничения, это серьёзное испытание на прочность", — рассказала руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко.

Напомним, что система QR-кодов будет введена в связи с недостаточным уровнем коллективного иммунитета и резким повышением заболеваемости в городе.

В компании прогнозируют, что операторы общественного питания будут самыми пострадавшими от данной меры, поскольку они традиционно занимают лидирующее положение среди арендаторов в сегменте стрит-ритейла (33% по занимаемой площади). Более того, до конца снятия ограничительных мер можно ожидать закрытия ряда ресторанов и кафе в городе. Если ограничения будут работать продолжительное время, то следует ожидать снижение ставок аренды по подписанным договорам аренды.

Как сообщалось, губернатор Александр Беглов ввел новые антикоронавирусные ограничения, подписав поправки к постановлению правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно поправкам, QR-коды вводятся с 1 ноября для посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Запрещается организованным детским и подростковым группам посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 15 ноября QR-код необходимо предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, других организациях спортивной сферы, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

QR-код должен свидетельствовать о полном курсе вакцинации, либо о перенесенном заболевании. QR-код может заменить справка о наличии медицинского отвода от вакцинации.