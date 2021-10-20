"Что мы предлагаем? Первое — в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек — это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", — сообщил Белоусов о предложенных мерах поддержки.

По его словам, предлагается осуществить заявительный принцип — "так же, как это делалось весной прошлого года".

Осуществлять сбор заявок, по его словам, будет ФНС дистанционно.

"Прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря", — сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.