Согласно рейтингу, учитывающему количество заявленных кресел на международных маршрутах (в обоих направлениях), в октябре самым загруженным маршрутом мира был Москва ("Шереметьево") – Анталья (270,4 тыс. кресел), второе место занял маршрут Дубай – Эр-Рияд (Саудовская Аравия), там было заявлено 240,9 тыс. кресел. Замыкает тройку лидеров авиамаршрут Дубай – Лондон (Хитроу) с 217,6 тыс. кресел.

Также в первой десятке – маршрут из Каира в Джидду в Саудовской Аравии и обратно с 204 536 креслами. Далее следуют Нью-Йорк (аэропорт Джонa Ф. Кеннеди) – Лондон (Хитроу) со 165,2 тыс. кресел, Орландо (США) – Сан Хуан в Пуэрто-Рико (163,3 тыс.). На восьмом месте маршрут из московского аэропорта "Внуково" в Анталью и обратно (152,39 тыс.), за ним – Бахрейн – Дубай (145,5 тыс. кресел). За ним следует путь из Дубая в Джидду со 138,89 тыс. кресел.

Первые строчки в рейтинге самых загруженных авиатрасс в Европе, помимо маршрутов "Шереметьево" – Анталья и "Внуково" – Анталья, занимает "Домодедово" – Симферополь (206 тыс.) и Симферополь – "Шереметьево" (136 тыс.).

Как отметили в OAG, в списке самых загруженных международных авиамаршрутов пока нет большинства азиатских направлений, поскольку международные перевозки в странах Восточной и Юго-Восточной Азии так и не восстановились. Самым загруженным международным маршрутом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в октябре, по данным компании, стал путь из Гонконга в Тайбэй и обратно (127 тыс. кресел), это лишь 17 место в мировом рейтинге.

При этом среди самых загруженных маршрутов внутри стран – авиатрасса Сеул – остров Чеджу (популярный в Южной Корее курорт), где заявлено более 1,5 млн кресел. На втором месте – маршрут Пекин – Шанхай (786 тыс. кресел), на третьем – Саппоро (остров Хоккайдо в Японии) – Токио (аэропорт Ханеда) (706 тыс.).