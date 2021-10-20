"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", — сказал он на совещании с членами правительства.

Он также разрешил регионам увеличить число нерабочих дней до 30 октября или после 7 ноября в зависимости от развития ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"Понятно, что в каждом субъекте РФ эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. Исходя из этого, главам регионам предоставлено право устанавливать дополнительные меры, данном случае установить нерабочие дни не дожидаясь 30 октября, то есть сделать раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", — заявил Путин.

"Или при необходимости и продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября", — добавил глава государства.

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.