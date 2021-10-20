"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она также сообщила, что на портале "Стопкоронавирус" на прошлой неделе была опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидситуации в конкретном регионе.
"Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы", — сказала Голикова.
На этом же совещании вице-премьер обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.
При этом регионам с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила дать право ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, ближайшей субботы. По ее словам, ранее принятых ограничительных мер недостаточно для улучшения ситуации с COVID-19.
"На прошлом совещании мы докладывали о некотором наборе мер, которые мы считали необходимым реализовать — мы их реализовали, но этих мер недостаточно, чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить те негативные тенденции, которые мы сегодня видим в развитии ситуации", — подчеркнула Голикова.
Правительство считает необходимым введение системы QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19, наличии противопоказаний или отрицательном результате ПЦР-теста для допуска на, "в том числе в нерабочие дни, отдельные объекты" во всех российских регионах, добавила вице-премьер.
Правительство и региональные власти должны будут определить порядок работы предприятий ряда отраслей, таких как медицинские организации, при оказании не связанной с коронавирусом помощи, организаций культуры.
"После окончание нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-тесты, должны это делать день в день", — подчеркнула Голикова.