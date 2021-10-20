"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", — сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она также сообщила, что на портале "Стопкоронавирус" на прошлой неделе была опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидситуации в конкретном регионе.

"Это сделано, в том числе, для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий в другие регионы", — сказала Голикова.

На этом же совещании вице-премьер обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.