"Надо сказать, что для нас для самих очень большая неожиданность этого года: как выросла посещаемость. В Ораниенбаум едут и едут. Сегодня мне предоставили цифры", — сказала она.

В пресс-службе музея "Интерфаксу" уточнили, что посещаемость дворца Петра III увеличилась на 800% (в 2020 году его посетили 1 тыс. 356 экскурсантов, в 2021 — 10 тыс. 846), большого Меньшиковского дворца на 267% (2020 — 18 тыс. 804 человек, в 2021 — 50 тыс. 197), парковой зоны Ораниенбаума — на 153%(2020 — 129 тыс. 857 человек, 2021 — 198 тыс. 705)

Общий турпоток в Ораниенбаум увеличился на 189% (в 2020 году его посетили 159 тыс. 887 человек, в 2021 — 302 тыс. 377).

Ораниенбаум — единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью уцелела в годы Великой Отечественной войны и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо. Его история восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого Александр Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком.