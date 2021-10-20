"Мы на территории Камчатского края пересматриваем подходы к изменению концепции отдыха и оздоровления детей, поскольку считаем, что сегодня должно быть не только оздоровление и отдых, но и должны быть какие-то профильные смены, образовательные интенсивы. И здесь очень важно иметь партнеров, таких как "Кванториумы" и другие проекты, которые были созданы в рамках нацпроекта "Образование", — сообщила она.

Медведева также отметила, что важной задачей является и развитие инфраструктуры детских лагерей региона.

"Очень важно дать детям возможность попробовать себя в различных направлениях. Поэтому задача — развивать инфраструктуру лагерей. И мы бы очень хотели, чтобы в федеральную повестку попали мероприятия по развитию инфраструктуры лагерей, которые находятся на территории РФ", — сказала она.

Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".