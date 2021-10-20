Документы будут поданы 25 октября.

На данный момент в Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Россия представлена только одним объектом — геопарком "Янган-Тау" в Башкирии, хотя на включение в сеть претендуют и другие российские территории.

"Но в нашей заявке на получение статуса второго геопарка России, претендующего на вхождение в сеть, есть два значительных преимущества. Первое — это уникальное археологическое и палеонтологическое наследие области, его плотная концентрация, продуманные туристические маршруты, а также значительный культурный и лечебный потенциал. Слаженная команда геопарка "Ундория" — второе преимущество", — приводятся в пресс-релизе слова главы региона Алексея Русских.

В сообщении отмечается, что "Ундория" представляет собой музей под открытым небом, открывающий "каменную летопись юрского и мелового периодов". Здесь находятся 18 геологических разрезов, большинство из которых имеют мировое значение.

Получение статуса ЮНЕСКО привлечет к геопарку внимание не только российских, но и зарубежных специалистов и туристов.

По словам и. о. директора фонда "Ульяновск — культурная столица" Татьяны Ившиной, желание сотрудничать с "Ундорией" уже обозначили геопарки Бразилии, Китая, Греции, Уругвая, Франции, Индонезии, Кореи.

Конечное решение по включению ульяновского геопарка в список ЮНЕСКО, как ожидается, станет известно в сентябре следующего года.

На сайте геопарка сообщается, что "Ундория" — объект природного, культурного и археологического наследия в пределах Ундоровской курортной зоны в Ульяновской области на побережье Куйбышевского водохранилища.

Территория известна как целебными минеральными водами, так и древними ископаемыми остатками ихтиофауны. В селе Ундоры с 1990 года работает краеведческий палеонтологический музей.

На территории геопарка выявлено более 40 археологических памятников от палеолита до развитого средневековья, среди которых 6 крупных городищ и даже средневековых городов, в основном относящихся к культуре Волжской Булгарии.