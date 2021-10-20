"У нас есть механизмы привлечения инвесторов, которые на Дальнем Востоке работают — преференциальные режимы, они уже себя вполне успешно зарекомендовали, поэтому министерство по развитию Дальнего Востока и министерство природных ресурсов и экологии могут объединить усилия и добиться того, чтобы не за счет денег государства, но за счет инвестиционных средств, с соблюдением всех необходимых требований по охране природы тем не менее строились гостиницы, создавались экологические тропы", — сказал Трутнев журналистам по итогам совещания по развитию особо охраняемых природных территорий, которое он провел в среду в Хабаровске.

При этом, как отметил вице-премьер, "прежде всего надо детально прописать требования к созданию инфраструктуры в рекреационных зонах национальных парков".

В качестве примера, где государство уже подключилось к помощи инвесторам, он назвал проект "Три вулкана" на Камчатке.

"Там есть целый ряд вопросов, помогаем в реализации этих проектов, но мы по итогам форума (ВЭФ — ИФ), прошедшего совсем недавно во Владивостоке, говорили уже о том, что нам надо немножечко подстраивать преференциальные режимы под отдельные отрасли, под туризм, в частности, потому что там больших денег никто не заработает", — отметил Трутнев.