"Лидером среди проанализированных регионов по динамике средневзвешенного дохода на доступный номер (RevPAR) в январе-августе 2021 года стал Сочи (прибрежный и горный кластеры), где показатель увеличился практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года; на втором месте Калининград (+79%), замыкает тройку Краснодар (+35%)", — говорится в отчете.

Почти на треть выросла доходность номеров и в Нижнем Новгороде в год его 800-летия. А вот в Москве и Санкт-Петербурге значения по-прежнему сильно отстают от допандемийных — на 31% и 13% соответственно.

"В период мая-августа средняя загрузка брендированных гостиниц Нижнего Новгорода колебалась в пределах 68-70%, а прошедший летний сезон в нем стал наиболее успешным за последние пять лет", — отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

Среди других крупных городов падение доходности было зафиксировано только в Екатеринбурге, где спрос на гостиничные номера диктуется деловой активностью, а не туризмом.

В целом же сегменты спроса на качественные гостиничные номера остаются прежними: на первом месте индивидуальный досуговый туризм, далее идет индивидуальный деловой спрос и автопутешествия. Надежду на восстановление корпоративного спроса связывают со снятием ограничений, возобновлением командировок и открытием авиасообщения. Групповой туризм будет восстанавливаться в последнюю очередь, считают эксперты.

"По нашей оценке, в России на разных этапах реализации находятся около 130 гостиничных проектов совокупно на 34 тыс. номеров", — дополнила данные Яна Уханова.