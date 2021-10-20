В сообщении не раскрывается, какие конкретно инвесторы планируют вложения в строительство аэропорта и является ли сумма 6,8 млрд рублей полной или частичной стоимостью объекта.

Пропускная способность аэровокзала планируется на уровне 400 пассажиров в час.

Пресс-служба отмечает также, что планируемая длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) — 2,7 тыс. метров.

Как сообщалось, ранее власти Кузбасса оценили строительство ВПП в 2,8 млрд рублей и попросили финансовой поддержки из федерального бюджета.

Сообщалось также, что ООО "Сибирские аэропорты" (Иркутск, "Сибаэро", принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг") в сентябре стало владельцем аэропортов Новокузнецка и Таштагола, получив почти 80% в ООО "Аэрокузбасс", которое управляет аэропортами. Кроме того, "Сибаэро" предложило концепцию реконструкции аэродрома в Таштаголе. Как сообщали "Интерфаксу" в компании, длина имеющейся в Таштаголе ВПП с искусственным покрытием — 600 метров, сейчас она принимает только вертолеты, но способна обеспечивать и полеты небольших самолетов (Ан-2 и подобных).

Возможность строительства аэропорта близ Шерегеша изучал в 2018-2019 годах холдинг "Новапорт". Строительство аэропорта в этой зоне осложнено наличием магнитной аномалии в Таштаголе, из-за которой невозможна работа обычно используемых в аэропортах радиомаячных систем.

В 2018 году источник в отрасли сообщал "Интерфаксу", что проект строительства нового аэропорта в Таштаголе близ горнолыжного курорта Шерегеш оценивается в 14 млрд рублей. "Строительство только взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона составит не менее 8 млрд рублей без инфраструктуры. Плюс инфраструктура и дороги — это еще 6 млрд рублей", — сказал он. Источник тогда поставил под сомнение целесообразность строительства сезонного аэропорта: в силу специфики горнолыжного курорта он будет работать в основном только в зимний период.