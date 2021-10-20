Развитие программы межрегиональных полетов из Башкирии обсудили в ходе встречи во вторник председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" Павел Удод, глава республики Радий Хабиров и гендиректор международного аэропорта Уфы Александр Андреев.

"В настоящее время авиакомпания "Азимут" выполняет полеты из Уфы по четырем направлениям — в Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды и Ереван. В 2022 году планируется развитие маршрутной сети из Уфы как за счет внутренних направлений, так и за счет международных. Нынешняя загрузка бортов уже достигла 85%, что позволяет увеличить частоту полетов и расширять маршрутную сеть", — приводятся в пресс-релизе слова Удода.

В свою очередь Хабиров отметил рост туристического потока в Башкирию из других регионов России и необходимость развития географии полетов и увеличения частоты перелетов по наиболее востребованным направлениям.

"Компания "Азимут" работает преимущественно на внутрироссийских маршрутах между крупными городами центральной части страны, Урала и Сибири. Поэтому мы заинтересованы в совместной работе по формированию удобной для наших жителей географии перевозок. В этом плане вы — стратегический партнер для нашей республики", — сказал Хабиров.