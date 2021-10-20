"У нас динамика посещения на Дальнем Востоке была в 2019 году 251 тысяча 147 человек. В 2021 году на 1 октября уже 261 тысяча 196. Это говорит о том, что это у людей востребовано, и обстановка, связанная с коронавирусом, все-таки подтолкнула к тому, что люди не сидят дома, а выезжают на природу в том числе", — сказал Козлов в ходе видеоконференцсвязи на совещании по вопросам развития особо охраняемых территорий на Дальнем Востоке, которое в среду в Хабаровске провел вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В свою очередь, открывая совещание, вице-премьер отметил, что "к сожалению, даже рекреационные зоны национальных парков чаще всего только называются рекреационными".

"Никакой реальной инфраструктуры для развития туризма там, как правило, нет, за редким исключением", — подчеркнул Трутнев.

Говоря о развитии инфраструктуры, министр сообщил, что развитие таких территорий возможно за счет реализации нацпроектов "Экология" и "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Через национальный проект "Экология" есть ряд проектов по развитию экологического туризма. Там предусмотрено финансирование только на национальные парки, а у нас их из 68 особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке 15 национальных парков. На всю страну сегодня, к сожалению, финансирование выглядит таким образом — 313 млн 700 тыс. рублей на 2022 год", — сообщил Козлов.

По его словам, Минприроды до 1 декабря принимает заявки от регионов, до 1 февраля отбор проектов должен завершиться.

"Я просто для сравнения хотел бы привести цифры. На 2019-2021 годы на Дальний Восток было выделено 111 млн рублей из 900 млн на всю страну. Это получили Якутия, Бурятия и Забайкальский край, отработали эту историю. Наша задача в этих 331 млн до 1 февраля, чтобы Дальний Восток поучаствовал", — уточнил министр.

Касаясь нацпроекта по туризму, Козлов добавил, что регионы могут получить дополнительное финансирование на инфраструктуру и повышение транспортной доступности.

"В срок до 1 декабря нам нужно совместно с Ростуризмом подготовить план мероприятий на 2022 год. У коллег в нацпроекте порядка 2 млрд рублей есть. Наша задача в рамках своих мероприятий попробовать получить финансирование в рамках этой суммы", — сказал министр.

По его словам, среди приоритетных проектов выбраны заповедники "Земля леопарда" в Приморском крае, Тункинский заповедник в Бурятии и Кроноцкий на Камчатке.