Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320 neo.

С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V".

Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на прошлой неделе разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд. Авиакомпании смогут совершать в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.