Так, с 25 октября жители старше 18 лет смогут посещать розничные рынки, за исключением сельскохозяйственных и специализированных продовольственных, только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном заболевании, говорится в сообщении.

С 1 декабря такие же документы необходимо будет предъявлять при заселении в санатории, а профилактории, пансионаты и дома отдыха будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

Как сообщалось, с 4 октября в Башкирии начали действовать антиковидные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости. С этого дня посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября аналогичные требования начали действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан", с 18 октября — в салонах красоты, косметических салонах, СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительные комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, ресторанах и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

После 27 октября ПЦР-тесты на COVID-19 для посещения этих объектов принимать перестанут.

Также в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию.